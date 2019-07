Il Milan aspetta i saldi ma Modric non è scontato

Rade Krunic, bosniaco, appena sbarcato al Milan, offre riferimenti professionali molto impegnativi. «Dicono che somiglio a Hamsik, il mio idolo è stato Kakà, guardo spesso De Bruyne» si descrive così prima di tessere l'elogio di Bennacer, prossimo arrivo, «mi chiedevo come potesse giocare nell'Empoli uno così forte». Theo Hernandez, 21 anni, scuola Real Madrid, non gli è da meno: «Il mio modello da piccolo era Paolo Maldini, a Madrid ho studiato molto Marcelo». Come debutto niente male visto che il francese è l'autore dell'unico gol della prima amichevole a porte chiuse (col Novara, 1 a 1) che precede la partenza (oggi) per Boston. A quest'ultimo Maldini fissa già un traguardo molto prestigioso: «Deve diventare tra i primi tre al mondo nel suo ruolo». Mica poco.

Loro sono i due nomi nuovi del Milan firmato Maldini e Boban ma forse quel che più conta è proprio ciò che riferiscono l'ex capitano e il ds Massara sul discusso mercato rossonero. «Non dobbiamo avere fretta, dobbiamo sbagliare il meno possibile» è il comandamento di Maldini deciso ad aspettare agosto «quando sulle quotazioni attuali ci saranno gli sconti». «L'importante è avere le idee chiarissime, ogni giorno parliamo con Giampaolo» conferma il suo braccio destro per far sapere che il tecnico non è in fibrillazione come Conte. Le idee siano chiare. «Alcuni centrocampisti sono partiti a fine contratto, in quel settore avevano le maggiori esigenze»: ecco perché il Milan si è concentrato su Sensi, Krunic, Vereotut e Bennacer (da annunciare a coppa d'Africa conclusa).

Persino gli sfottò per le operazioni concluse («Milan rinforzato con due retrocessi in B») non sembrano scalfire Maldini. «I calciatori buoni sono ovunque» mentre «i profili giovani costano tantissimo» fa capire la strategia adottata, aspettare che il prezzo scenda. Forse la chicca della mattinata è nella frase conclusiva dedicata a Modric, il nome eccellente attribuito al club rossonero. «La nostra formula è abbinare a giovani, forti, elementi di esperienza: Modric, qui, sarebbe perfetto ma non l'abbiamo trattato» la frase letterale che può voler dire non seguite la pista oppure esattamente il contrario, e cioè l'intenzione di puntare sul croato (con i buoni uffici di Boban) al momento giusto.