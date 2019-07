Il Milan avrà Bennacer solo ad agosto. La Roma punta due centrali di difesa

E le altre big? Ok, la Juventus continua a cannibalizzare anche il mercato ma le altre non stanno a guardare. O almeno ci provano, anche se con qualche difficoltà. Economica, ma non solo.

Il Milan per esempio, ha di fatto chiuso da tempo l'acquisto di Bennacer, centrocampista dell'Empoli che Giampaolo immagina, per caratteristiche tecniche e fisiche, di poter trasformare in un nuovo Torreira. Regista davanti alla difesa in grado di spezzare ma soprattutto di impostare il gioco, come piace al neo tecnico rossonero. Accordo intorno ai 16 milioni con Giampaolo che vorrebbe già averlo in ritiro per istruirlo. Ma Bennacer è in finale di coppa d'Africa con la sua Algeria e così il trasferimento non si può definire e il giocatore arriverà a Milanello ad agosto inoltrato. Un intoppo, non solo formale. Intanto Boban e Maldini lavorano ad altri colpi, con Suso in bilico. O resta ed è il trequartista titolare o parte per fare cassa. La Roma è interessata e si ipotizza anche uno scambio con Pastore che in giallorosso ha avuto molte più ombre che luci. Roma che ieri ha presentato Spinazzola (che ha esordito a Roma con il furto del suo zaino che aveva lasciato in auto) e, tramite il ds Petrachi («fosse per me cambierei più giocatori»), ha annunciato che arriveranno due centrali di difesa e ha chiuso il mercato per Zaniolo e Florenzi. Anche se in caso di offerte sostanziose potrebbe facilmente cambiare idea, soprattutto per quanto riguardo il giovanissimo nel mirino di tanti, Juve in primis.

Se in casa Inter gli obiettivi Dzeko e Lukaku sono ormai stra dichiarati, si muove anche il Napoli che ieri ha formalizzato l'uscita di Inglese che torna al Parma in prestito con obbligo di riscatto (operazione intorno ai 20 milioni totali) e aspetta la cessione di Rog per andare all'attacco definitivo del centrocampista Elmas e del trequartista James Rodriguez, vero e proprio obiettivo di questa estate partenopea, quel giocatore in grado di far sognare i tifosi e colmare un po' il gap con chi non ha nessuno intenzione di smettere di cannibalizzare mercato e campionato.