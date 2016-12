Milan, Berlusconi: "Io nella storia come Bernabeu"

Il Milan ha chiuso il suo 2016 in maniera molto positiva: la squadra di Montella ha regalato la Supercoppa Italiana a Silvio Berlusconi che può così gioire per il 29esimo titolo messo in bacheca nella sua Presidenza. Il 3 marzo del 2017 Sino-Europe acquisirà il 99,93% del Milan: i cinesi hanno già versato una caparra da 200 milioni di euro e nel giorno del closing arriveranno i restanti 320 milioni di euro.

Berlusconi è uno dei Presidenti più vincenti della storia del calcio mondiale e il Milan deve tanto al Cavaliere che ai microfoni di Libero ha dichiarato: "Il Milan ha portato a casa un altro trofeo, la Supercoppa italiana e con questo mi sono affiancato a Santiago Bernabeu, il mitico Presidente del Real Madrid. Siamo i due Presidenti di club che hanno vinto di più nella storia del calcio mondiale. Non mi sembra di potermi lamentare. La cessione del Milan? La trattativa con i cinesi è già andata a buon esito. Ci hanno solo chiesto più tempo per ragioni tecniche e burocratiche, per questo abbiamo concesso una proroga nei pagamenti".