Milan, Boban jr scarica Giampaolo: "Il problema è l'allenatore"

La stagione 2019-2020 è appena iniziata ma il Milan deve già fronteggiare il primo momento difficile dato che nelle prime sei giornate ha messo insieme due vittorie striminzite contro Brescia e Verona e quattro sconfitte, tra cui il derby contro l'Inter di Conte e contro la Fiorentina dell'ex Vincenzo Montella. La società ha confermato a più riprese Marco Giampaolo, finito ingiustamente nel tritacarne mediatico come unico colpevole di questa situazione difficile ma assolutamente migliorabile.

Giampaolo è sicuro di uscirne con il lavoro e una vittoria nella sfida di sabato a Marassi contro il Genoa di Aurelio Andrezzoli servirebbe per tirare una boccata d'ossigeno prima della sosta per le nazionali che darebbero così fiato ad una squadra che ha bisogno di riordinare le idee. Paolo Maldini si è esposto in prima persona per difendere il tecnico ed ha anche ricevuto un Tapiro d'Oro da parte di Striscia La Notizia per il momento no della squadra. Giampaolo ha anche incassato le parole al miele del suo capitano Alessio Romagnoli che ha incensato il mister cercando di suddividere le responsabilità con i suoi compagni di squadra.

Il Milan, dunque, rema compatto verso la stessa direzione anche se c'è un giovane tifoso d'eccezione che ha creato un po' di clamore per alcune dichiarazioni su Instagram. Si tratta di Rafael Boban, figlio di Zvominir attuale dirigente del club di via Aldo Rossi. Rafael, durante una Instagram Story, ha risposto così ad una domanda diretta posta da un tifoso del Milan: "Secondo te dovremmo cambiare allenatore o il vero problema sono i calciatori" . La risposta di Boban jr è secca: "Penso che abbiamo giocatori di buona qualità, il problema è l'allenatore per me".

