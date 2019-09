Milan, Boban: "Modric è un grande milanista ma era un sogno impossibile"

Il Milan ha chiuso la sessione estiva di calciomercato con un piccolo botto acquistando dall'Eintracht Francoforte l'ex Verona e Fiorentina Ante Rebic e dando in prestito con la stessa formula al club tedesco il portoghese André Silva. Sono dunque sei i nuovi calciatori arrivati alla corte di Marco Giampaolo: il difensore centrale Leo Duarte, il terzino sinistro Theo Hernandez, il regista di centrocampo Ismael Bennacer, il tuttofare Rade Krunic e i due attaccanti Ante Rebic e Rafael Leao che vanno ad affiancare Piatek e Castillejo e che sostituiranno i partenti Patrick Cutrone e André Silva. I rossoneri hanno operato in maniera oculata sul mercato e hanno fatto quanto potuto nel rispetto del fairplay finanziario anche considerando che disputeranno due sole competizioni: campionato e Coppa Italia.

Il Milan per qualche istante ha anche accarezzato l'idea di poter portare in Italia un fuoriclasse assoluto come Luka Modric, grande amico di Zvonimir Boban che però aveva subito spento il sogno dei tifosi rossoneri. Il dirigente croato del club di via Aldo Rossi al termine del mercato, ai microfoni di Sky, è tornato a parlare del rumors di mercato che avrebbe voluto il regista del Real Madrid in rossonero: “Luka è un grande milanista, giocatore straordinario, ma era impossibile. Non siamo mai arrivati alle cose concrete. Lui non voleva lasciare il Real Madrid dopo una stagione brutta". Boban ha poi elogiato il neo acquisto in casa rossonera Rebic: "Ante è un giocatore con tanto carattere e tanta forza. Sa fare diversi ruoli. Ha dimostrato di saper giocare ai massimi livelli. Può giocare come esterno, come seconda punta o anche come punta libera, senza dare punti di riferimento. Insomma, si può usare in molte posizioni. È un ragazzo serio, cresciuto tanto anche tecnicamente. Velocità e tiro c’erano, ha fatto tanti progressi. Siamo felici che sia con noi".

