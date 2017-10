Milan, Bonucci: "Ho chiesto scusa per la gomitata. Non mi pento di essere qui "

Il difensore Leonardo Bonucci è stato premiato dalla Fifa per la stagione passato e inserito nella Top 11 della Federazione. A Londra, dove è avvenuta la premiazione, è tornato a parlare della prestazione di domenica e dell'espulsione.

Le dichiarazioni

" La mia espulsione contro il Genoa? C'è poco da commentare. Il mio gesto è stato assolutamente involontario, l'ho fatto per liberarmi dalla marcatura di Rosi. Mi dispiace averlo colpito e avergli provocato un taglio. Dopo la partita sono andato a chiederli come stesse e a confrontarmi e anche lui mi ha detto che non l'avevo fatto apposta ", ha dichiarato il difensore del Milan Leonardo Bonucci a Premium Sport. E ancora:" Oggi con la VAR queste situazioni che prima erano di gioco vengono messe in risalto da un fermo immagini e ci dobbiamo adattare ". Poi ha aggiunto: " Salterò la Juventus? Significa che era destino. Mi allenerò al massimo per migliorare la forma fisica e mentale - ha proseguito - ma sono sicuro che da qui in avanti torneremo a fare una grande stagione ".