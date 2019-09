Il Milan bussa alla porta dello Shakthar per Taison. Operazione difficile

Il Milan della triade Massara-Boban-Maldini continua a sondare il mercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Marco Giampaolo per questa stagione. Fino a questo momento sono arrivati in dote Theo Hernandez, Leo Duarte, Ismael Bennacer, Rade Krunic, Rafael Leao e Ante Rebic che è sbarcato ieri sera a Milano e che andrà a rinforzare il reparto offensivo dei rossoneri che sta un po' stentando in questo avvio di stagione. Il croato è arrivato in prestito dall'Eintracht Francoforte: l'ex Fiorentina era un ex obiettivo dell'Inter che ha deciso di tenersi stretto Matteo Politano facendo così cadere l'ipotesi di vederlo con la maglia nerazzurra.

Il Milan, però, non vuole fermarsi qui e proverà a fare un tentativo per il brasiliano dello Shakhtar Donetsk Taison, che piaceva anche alla Roma e che garantisce corsa, qualità e quantità a centrocampo. Non sarà facile strapparlo agli ucraini ma un tentativo sarà fatto fino all'ultimo dato che il mercato chiuderà alle 22. Il Milan ha preso informazioni anche per Rodrigo de Paul dell'Udinese ma il club friulano spara alto e vuole più di 30 milioni di euro per lasciarlo partire. Secondo quanto riporta Sportmediaset, però, è ora la Fiorentina la squadra più vicina al classe '94 dei bianconeri dato che è pronta ad offrire 30 milioni di euro, più 3 di bonus, più il 10% sull'eventuale futura rivendita. I rossoneri, però non vogliono farsi trovare impreparati e cercheranno di fare di tutto per regalare a Giampaolo un centrocampista tecnico e capace di garantire un certo numero di gol: un giocatore che, tolto Giacomo Bonaventura, manca nella rosa rossonera.

