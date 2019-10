Milan, c'è il sì di Spalletti: si lavora con l'Inter per la buonuscita

Luciano Spalletti nelle prossime ore potrebbe essere ufficialmente un nuovo allenatore del Milan. Stando a quanto appreso e riferito da Sky Sport, il tecnico avrebbe dato il via libera all'approdo sulla panchina rossonera. L'ex Roma è particolarmente attratto dal progetto del Diavolo e perciò si è detto pronto a trasferirsi nel club di via Aldo Rossi.

Le condizioni

Da sottolineare che il mister è ancora sotto contratto con l'Inter, con cui quindi vanno trovati i giusti accordi economici. Questo aspetto non dovrebbe però rappresentare un ostacolo complicato: Suning risparmierebbe 15 milioni di euro lordi (visto che ha già pagato i primi tre mesi) e con sei mesi di stipendio come buonuscita le parti possono trovare la quadra. Frequenti contatti tra Elliott e Zhang: si cerca l'intesa definitiva. Spalletti firmerebbe un contratto dalla durata di tre anni.

Intanto Marco Giampaolo e il suo staff restano in attesa di una comunicazione ufficiale. In alternativa c'è sempre il nome di Pioli, cercato anche da Samp e Genoa. L'ex Fiorentina darebbe eventualmente la precedenza al Milan, ma aumentano sempre più le probabilità che sposerà la causa rossoblu. Al vaglio della dirigenza rossonera erano fini altri profili come Garcia, Ranieri e Prandelli: la scelta è caduta su Spalletti poiché è ritenuto l'uomo giusto per raggiungere la qualificazione in Champions League.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?