Il Milan cade a Udine: Rodrigo Becao stende 1-0 i rossoneri

Il Milan di Marco Giampaolo parte con il piede sbagliato in campionato: i rossoneri, infatti, sono stati sconfitti per 1-0 dall'Udinese di Igor Tudor che si è portata a casa una vittoria preziosa per il prosieguo della stagione facendo uno scalpo importante ad una grande della Serie A. I bianconeri hanno dimostrato di essere maggiormente in palla dal punto di vista fisico, mentale e di gioco. I rossoneri di contro hanno faticato molto a costruire trame di gioco con l'ex tecnico della Sampdoria che aveva analizzato lucidamente il momento della squadra dopo lo scialbo pareggio contro il Cesena. Due casi da moviola: due tocchi di mano di Castillejo a fine primo tempo e di Samir a fine partita ritenuti non meritevoli di calcio di rigore. L'Udinese aggancia così a quota 3 punti Juventus e Napoli, mentre per il Milan si fa già dura ed è solo il 25 agosto.

L'Udinese è più aggressiva ad inizio gara con Borini che al 15' rischia l'autorete di testa su cross di Larsen. I bianconeri giocano decisamente meglio rispetto ai rossoneri che al 38' con Romagnoli vanno vicini al gol con una deviazione di tacco su assist di Suso. Donnarumma esce male al 44' con Lasagna che non ne approfitta mentre al 45' e in pieno recupero l'arbitro giudica non da rigore un tocco di mano di Castillejo in area di rigore anche dopo aver consultato il Var.

Nella ripresa Donnarumma si salva al 52', in due tempi, sul tiro di Fofana e al 63' è sempre il numero uno dei rossoneri a neutralizzare la conclusione dalla distanza di Jajalo. L'Udinese passa in vantaggio al 72' con Rodrigo Becao che di testa, su assist di De Paul, buca Donnarumma. Il numero uno del Milan salva ancora i suoi con una grande parata su Lasagna al 76' e al 77' è Mandragora a non centrare di poco il bersaglio grosso. All'80' silent-check per un tocco di braccio di Samir in area ma per la terna arbitrale non ci sono gli estremi per il penalty. Il Milan tenta l'assalto finale pur senza dar fastidio a Musso: finisce 1-0 per l'Udinese la sfida della Dacia Arena.

Il tabellino

Udinese: Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana (71' De Paul), Jajalo, Mandragora, Pezzella (82' Ken Sema); Pussetto (71' Nestorowski), Lasagna

Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini (61' Kessié), Calhanoglu, Paquetá 75' Bennacer); Suso; Castillejo (76' Rafael Leao), Piatek

Reti: 72' Rodrigo Becao (U)

