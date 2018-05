Il Milan cala il poker contro il Verona: 4-1 e gialloblù nuovamente in Serie B

Il Milan di Gennaro Gattuso vince per 4-1 contro l'Hellas Verona di Fabio Pecchia e si prepara nel migliore dei modi alla finale di Coppa Italia che si giocherà il prossimo 9 maggio allo stadio Olimpico di Roma che vedrà opposti i rossoneri alla Juventus di Massimiliano Allegri. I gol della vittoria portano la firma di Calhanoglu e Cutrone nel primo tempo, di Abate e Borini nella ripresa. Del coreano Lee la bellissima rete della bandiera per il Verona che da oggi torna matematicamente in Serie B. Il Milan, invece, si prende momentaneamente il sesto posto dell'Atalanta e sale a quota 60 punti: con la vittoria della coppa nazionale, però, il Diavolo sarebbe certo di accedere al tabellone principale di Europa League, senza passare per i preliminari in caso di arrivo al settimo posto in classifica.

Nel primo tempo il Milan mette subito alle corde il Verona con Suso che già al 3' impegna Silvestri con una bella parata con i pugni. Al 10' i rossoneri passano in vantaggio con Calhanoglu con un bel tiro dalla distanza: decisiva la deviazione del difensore scaligero Heurtaux. Il turco impegna ancora due volte il portiere del Verona tra il 14' e il 17' ma al 33' è Cutrone a raddoppiare con un bel gol da centravanti di razza su assist di Bonaventura. Locatelli e Calhanoglu chiamano ancora agli straordinari Silvestri che evita il 3-0. Nella ripresa i rossoneri sfiorano il tris con Cutrone al 48' che arriva un minuto dopo con Abate che scarica in rete di destro dopo aver duettato con Suso. Silvestri salva tutto con un gran colpo di reni sul tiro di Locatelli, deviato ancora da Heurtaux, mentre al 71' Romulo su punizione fa tremare la traversa di Donnarumma. Il Verona trova il gol della bandiera con il fantastico destro al volo del coreano Lee, alla prima gioia in Serie A. Borini all'89' segna il gol del 4-1, ancora su assist di Bonaventura.