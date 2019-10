Milan, una cessione è d'obbligo: Suso e Donnarumma i "sacrificabili"

Il Milan ha chiuso il bilancio d'esercizio con un rosso importante e ora servirà qualche cessione eccellente per permettere alle casse del club di respirare. I due calciatori indiziati a lasciare i rossoneri tra gennaio e fine anno sono due nomi eccellenti e più costosi come Gianluigi Donnarumma e Suso. Il capitano Alessio Romagnoli, ovviamente, è ritenuto incedibile dalla società rossonera che lo considera un punto di riferimento in campo e fuori per costruire le basi per un futuro che tutti si augurano essere importante dalle parti di via Aldo Rossi.

Donnarumma e Suso sono i primi indiziati a lasciare il Milan anche perché permetterebbero di mettere a bilancio delle corpose plusvalenze dato che il portiere di Castellammare di Stabia proviene dal settore giovanile, mentre il talentuoso spagnolo è arrivato anni fa a parametro zero dal Liverpool. In estate il Psg ci aveva provato offrendo il cartellino di Areola più 20 milioni di euro ma Maldini aveva rispedito al mittente l'offerta. Il contratto di Donnarumma andrà in scadenza il 30 giugno del 2021 e il club è alle prese con il delicato rinnovo di contratto con il suo giovane portiere ma non sarà facile trovare un accordo in tempi brevi dato che Mino Raiola vorrà monetizzare al massimo un po' come fece nell'estate del 2017.

Suso, invece, ha una clausola rescissoria tra i 35 e i 40 milioni di euro ma nessun club si è mai avvicinato a questa cifra pretesa dal Milan. La Roma ha fatto più di un sondaggio, mentre l'Inter ci aveva provato ma senza risultati l'anno passato. Lo spagnolo ha mercato anche in Spagna e Inghilterra ma il club rossonero lo cederà solo di fronte ad un'offerta ritenuta congrua per un giocatore comunque ancora giovane e che compirà 26 anni il prossimo mese di novembre. Il "problema" più grande è che sia Suso che Donnarumma stanno molto bene al Milan, un po' come Kessie che in estate ha rifiutato un trasferimento al Wolverhampton. I rossoneri, però, hanno esigenza di vendere e di mettere a bilancio corpose plusvalenze per far quadrare il bilancio anche se si parlerà di cessioni difficili e dolorose.

