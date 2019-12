Milan, le cessioni degli scontenti per arrivare al difensore centrale

Il Milan di Stefano Pioli sta lentamente risalendo la classifica e le ultime due vittorie esterne contro il Parma di Roberto D'Aversa, 0-1, e contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, 2-3, hanno dato ossigeno ai rossoneri che ora sono a meno 9 dalla zona europea ma con ancora 23 giornate da disputare. Il Diavolo in questo fine settimana ospiterà il Sassuolo di Roberto De Zerbi che ha recentemente fermato la Juventus di Sarri, in casa, con un 2-2 finale assolutamente meritato.

Pioli ha rigenerato alcuni calciatori come Suso, Andrea Conti e Hakan Calhanoglu e ha dato fiducia a due giovani come Theo Hernandez e Ismael Bennacer che hanno preso la titolarità sulla fascia sinistra e in mezzo al campo. Il processo di crescita prosegue lento e graduale anche se serviranno rinforzi per puntare decisi alla conquista dell'Europa o meglio ancora della Champions League, sulla carta e non solo, ancora fattibile per i rossoneri.

Capitolo Ibra

Il Milan sta aspettando una risposta da Zlatan Ibrahimovic che entro fine mese dovrà far sapere se ha accettato o meno l'offerta del club di via Aldo Rossi che pare essere in vantaggio nella corsa al fuoriclasse di Malmo. Il Napoli, con l'arrivo di Gennaro Gattuso, in panchina proverà a fare azione di disturbo magari convincendo il 38enne ex Inter, Juventus e Psg ad accettare di vestirsi d'azzurro anche se questa eventualità sembra poco percorribile ad oggi.

Cessioni in vista

Nell'attuale rosa del Milan, però, ci sono anche dei giocatori scontenti come Davide Calabria e Ricardo Rodriguez che hanno perso la titolarità del posto in favore di Conti e Theo Hernandez e per questa ragione il loro addio a gennaio appare inevitabile. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport l'esterno destro piace tanto in Spagna al Siviglia, mentre lo svizzero potrebbe far ritorno in Germania o approdare al Napoli da Gattuso.

A metà campo Biglia non è più titolare ma arriverà fino a fine stagione quando poi sarà libero da ogni vincolo contrattuale. Il Milan sta invece trattando per il rinnovo di Giacomo Bonaventura che da quando è tornato anche i rossoneri hanno ripreso a vincere. Bennacer e Krunic sono il futuro mentre Lucas Paquetà e Kessie sono in bilico non per gennaio ma per giugno con l'ivoriano primo indiziato alla cessione dato che il brasiliano è stato pagato quasi 40 milioni di euro da Leonardo. In attacco invece non dovrebbero partire né Rafael Leao, né Piatek dato che andranno a completare l'attacco con il possibile arrivo di Ibrahimovic. In uscita anche Fabio Borini che non trova spazio con Pioli.

Queste cessioni andrebbero a finanziare l'acquisto di un difensore centrale di spessore per completare il reparto con Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli e il lungodegente Mattia Caldara. Sul taccuino della dirigenza rossonera ci sono due nomi: quello del centrale del Barcellona Todibo, che arriverebbe in prestito, e quello di Merih Demiral della Juventus per cui i bianconeri vogliono almeno 30 milioni di euro per la cessione che non è nemmeno così certa.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?