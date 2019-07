Milan, Cutrone si congeda: "Grazie di tutto. Sarò per sempre rossonero"

Patrick Cutrone è ufficialmente un giocatore del Wolverhampton. Il classe '98 è stato ceduto dal Milan al club inglese per una cifra vicina ai 20 milioni di euro più bonus, che vuol dire corposa plusvalenza per la società di via Aldo Rossi. Il giocatore intercettato all'aeroporto aveva mostrato la sua soddisfazione per la nuova avventura ma anche la sua amarezza per questa cessione repentina e forse inaspettata: "Se mi dispiace andare via dal Milan? Avete visto tutti...".

Cutrone è un nuovo giocatore dell'ambizioso Wolverhampton ma sulla sua pagina ufficiale di Instagram ha voluto salutare i tifosi del Milan: “Volevo dirti tante cose ma non so da dove iniziare”.. Caro Milan, è così. Mi hai accolto a 8 anni, ero un bambino che sognava di far gol a San Siro. Adesso sono cresciuto come calciatore e come uomo. Rossonero, in campo e nella vita. Un onore immenso. Grazie davvero a tutti: dallo staff, ai miei compagni. E un grosso abbraccio ai miei tifosi. Per sempre nel mio cuore: mi avete fatto sentire amato in ogni momento.Per me lasciare un ricordo nel vostro cuore è la vittoria più bella.Auguro il meglio alla società che amo, ai miei compagni e a voi tifosi!Con tutto il cuore, rossonero,Patrick".