Milan deferito dall'Uefa: non rispettato il fairplay finanziario

Il Milan non sta vivendo un momento positivo dal punto di vista sportivo dato che nelle ultime quattro giornate ha messo insieme un solo punto, con tre sconfitte e un pareggio sul groppone. I rossoneri rischiano di veder sfumare la qualificazione alla prossima Champions League data la concorrenza di Roma, Atalanta e Lazio. Ad agitare maggiormente le acque in casa rossonera ci ha pensato la Camera di Investigazione dell’Organo UEFA di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) che ha deciso di deferire il Milan alla Camera Arbitrale CFCB.

Questa procedimento è stato preso dato che il Milan non è riuscito a rispettare il requisito di pareggio di bilancio nel corrente periodo di osservazione determinato nella stagione 2018/19 e che ha riguardato gli esercizi, già chiusi, nel 2016, 2017 e 2018. Questo deferimento, però, non riguarda la decisione presa dalla Camera Arbitrale nello scorso mese di dicembre, relativamente al periodo di osservazione precedente e che si riferiva agli esercizi nel 2015, 2016 e 2017. L'Uefa ha anche affermato che non rilascerà ulteriori commenti fino a che la CFCB non prenderà una decisione in merito e che questa decisione sarà anche oggetto di appello al TAS di Losanna.