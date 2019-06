Donnarumma al Psg?

Ci risiamo: Gigio Donnarumma continua a tormentare l'estate rossonera. Sono passati ormai due anni dall'iniziale rifiuto da parte del classe '99 di rinnovare con il Milan. Ma ora, dopo che il rapporto tra le parti è stato ricucito, le strade rischiano seriamente di dividersi: nel futuro del giovane portiere pare ci sia nuovamente il Paris Saint-Germain. Il club parigino è tornato all'assalto per l'estremo difensore: si registrano frequenti contatti con la società di via Aldo Rossi.

Donnarumma-PSG: ci siamo?

La trattativa inizierà a breve: il PSG ha offerto in cambio Alphonse Areola più un conguaglio economico di 20 milioni di euro. Un affare così improntato genererebbe 50 milioni di plusvalenza, utili nelle valutazioni sul Fair Play Finanziario. I due portieri condividono lo stesso procuratore: è ovvio che Mino Raiola non ha alcuna intenzione di metterli in concorrenza nella stessa squadra. C'è l'ok da parte del giocatore francese, così come c'è quello del Milan e della dirigenza francese. Manca ancora il via libera da parte di Donnarumma, che nelle prossime ore valuterà attentamente l'effettiva convenienza dell'offerta del Paris Saint-Germain.

Il 30 giugno verrà chiuso il bilancio relativo alla stagione 2018-19: l'obiettivo del Diavolo è quello di chiudere il trasferimento entro questa data in maniera da ridurre il passivo. Va sottolineato però che si tratta di un'operazione piuttosto complicata da chiudere in tempi rapidi e va ricordato che fino ad ora non vi è stato l'ok da parte di Gigio.

