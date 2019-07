Milan, doppio colpo in arrivo: è fatta per Rafael Leao e Leo Duarte

Prende quota il mercato in casa Milan con la chiusura delle trattative per Rafael Leao e Leo Duarte, attesi entrambi nelle prossime ore a Milanello.

Da giorni individuato come il rinforzo ideale per completare l'attacco e sostituire Patrick Cutrone passato agli inglesi del Wolverhampton, Rafael Leao è un attaccante portoghese classe '99 che nella stagione appena trascorsa ha siglato 8 gol in 24 presenze con il Lille. Capace di giocare sia da prima che da seconda punta, è rapido e dotato di buona tecnica e ha la giusta dose di esplosività. Un attaccante completo, dal potenziale enorme che potrebbe sposarsi perfettamente con le idee tattiche di Marco Giampaolo. Al Lille andranno circa 30 milioni di euro più il promettente difensore Tiago Djalo, che il Milan valuta non meno di cinque milioni. Domani volerà in Italia per svolgere le visite mediche.

L'arrivo di Leo Duarte era stato invece praticamente annunciato dal tecnico del Flamengo, Jorge Jesus che aveva dichiarato prima del match con il Botafogo: “Sono sicuro che farà benissimo al Milan, spero che avrà fortuna. Sta preparando il suo trasferimento in Europa e gli auguro il meglio". Difensore centrale brasiliano dal gran fisico, classe '96 firmerà un contratto quinquennale e sembra pronto a giocarsi il posto al fianco di Romagnoli con Musacchio. Un affare da 11 milioni di euro più bonus che porta in rossonero il secondo calciatore del Flamengo in pochi mesi, dopo Lucas Paquetà, suo compagno nel Mengao. Paragonato in patria al difensore del Psg Marquinhos, è attesso nelle prossime ore a Milano, precisamente tra questa sera e domani mattina per mettersi a disposizione del suo nuovo club.

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?