Milan, Roma e lo scambio turco: Calhanoglu per Under

La vittoria di Cagliari ha rinfrancato parzialmente il Milan di Stefano Pioli che ha chiuso il girone d'andata con soli 25 punti e che dovrà fare sicuramente di più nel girone di ritorno per tentare l'impresa di agguantare un posto in Europa. L'arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha dato una scossa all'ambiente con il fuoriclasse di Malmo che ci ha messo poco a mettersi in mostra segnando il gol del 2-0 contro i sardi a modo suo con una bella conclusione di sinistro che non ha lasciato scampo a Olsen.

Il Milan non si fermerà a Zlatan Ibrahimovic e al difensore danese ex Palermo e Atalanta, Simon Kjaer dato che si farà ancora qualcosa a centrocampo e in attacco. Nel frattempo in porta, come vice Donnarumma, è arrivato il bosniaco Asmir Begovic in prestito fino al termine della stagione dagli inglesi del Bournemouth. Il 32enne ex Chelsea rimpiazza così Pepe Reina finito invece in Premier League tra le fila dell'Aston Villa e che ha salutato così il club rossonero: "Ci rivediamo a luglio, grazie di tutto".

Il club di via Aldo Rossi ha ancora in ballo diverse trattative con Matteo Politano che piace e non poco, con l'Inter che pretende però 20-25 milioni di euro per lasciarlo partire. Non sembra entusiasmare i nerazzurri lo scambio di prestiti con Franck Kessié e per questa ragione il Diavolo si sta guardando altrove per fornire a Stefano Pioli un altro giocatore offensivo dato che Ante Rebic e Suso potrebbero anche salutare la compagnia.

Scambio di turchi?

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Roma e Milan potrebbero imbastire una trattativa per scambiarsi due giocatori che hanno avuto parecchie difficoltà con i tifosi ma anche con gli allenatori. Cengiz Under non ha conquistato la fiducia di Fonseca ed è ultimo nelle gerarchie del tecnico portoghese, mentre Hakan Calhanoglu non è mai riuscito a fare il salto di qualità in rossonero e la sua cessione sarebbe indolore per i tifosi.

L'unico neo in questa trattativa è la diversa valutazione dei due calciatori dato che il giocatore del Milan è valutato 15-18 milioni di euro mentre il classe '97 della Roma, nonostante una prima parte di stagione da dimenticare vale il doppio rispetto al connazionale rossonero. Secondo il quotidiano romano, però, Under è destinato sicuramente a lasciare la Capitale e se non sarà a gennaio lo farà sicuramente a giugno.

