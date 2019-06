Milan, Giampaolo si porta alcuni fedelissimi: i nomi del mercato rossonero

Il Milan 2019-2020, almeno dal punto di vista societario, sta prendendo forma sempre di più. Paolo Maldini è prossimo a dire sì al ruolo di nuovo direttore tecnico e una volta ufficializzata questa carica si cercherà un direttore sportivo per fare mercato. L'amministratore delegato del Milan, invece, Ivan Gazidis darà l'assalto a Marco Giampaolo che dovrebbe essere il nuovo allenatore dei rossoneri. Nelle sue ultime tre stagioni alla Sampdoria, il 51enne nato a Bellinzona ha fatto bene, ha valorizzato tanti calciatori ed ha sempre raggiunto una salvezza più che tranquilla chiudendo due volte al decimo posto e quest'anno al nono posto.

Il Milan, dunque, attende solo l'ufficialità di Giampaolo per poi poter fare mercato e da Genova, sponda Sampdoria, potrebbero arrivare due fedelissimi dell'ex tecnico di Cagliari, Siena e Catania. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport i due nomi caldi sono quelli di Dennis Praet, talentuso centrocampista belga classe '94 e il difensore centrale Joachim Andersen, classe '96. Compito del nuovo allenatore del Milan sarà poi quello di rilanciare alcuni calciatori finiti un po' nel dimenticatoio per vari motivi come Andrea Conti, Mattia Caldara e Patrick Cutrone, italiani, giovani e di prospettiva. Il modulo preferito di Giampaolo è il 4-3-1-2 con il trequartista già in dote grazie a Leonardo: il brasiliano Lucas Paquetà. Manca poco e anche il Milan inizierà a prendere forma anche se dovrà fare i conti con i paletti imposti dall'Uefa con il fair play finanziario.