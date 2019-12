Milan, incidente per Romagnoli: tamponata un'auto sulla Pontida

Il capitano del Milan Alessio Romagnoli è stato protagonista di un tamponamento sulla Pontina, la strada statale 148 che collega Roma a Terracina, lunedì mattina poco dopo le 7, all'indomani del match contro il Parma. Il calciatore non ha riporato ferite, nonostante l'impatto violento con un Fiat Doblò, guidata da due fratelli, rimasti feriti lievemente.

Lo scontro

Secondo quanto riporta Il Messaggero, l'ex difensore giallorosso e titolare nella Nazionale italiana di Roberto Mancini si trovava alla guida di una Smart di colore scuro, di proprietà di un suo " conoscente ristoratore ", con a bordo un amico, mentre viaggiava sulla Pontina in direzione Aprilia. Probabilmente, a causa delle forte velocità, il milanista avrebbe perso il controllo della piccola autovettura finendo contro una Fiat doblò, che trasportava due operai romani. Lo scontro, secondo quanto riferisce il quotidiano romano, che ha pubblicato le foto dei danni subiti dal furgone, sarebbe stato molto violento. Infatti, il Doblò sarebbe uscito di strada, andando prima a finire contro un muro e poi contro il guardrail. Le due persone a bordo hanno riportato ferite e traumi lievi. Romagnoli, invece, è rimasto illeso.

La testimonianza dei feriti