Milan, Ibrahimovic è pronto: occhi rossoneri su Instagram

Ormai non ci sono più dubbi: Zlatan Ibrahimovic è vicinissimo al ritorno al Milan.

Dopo settimane di attesa, Ibrahimovic si è convinto ad accettare la corte di Boban e Maldini, che hanno individuato in lui l'uomo giusto per dare una sterzata ad una stagione sin qui troppo deludente. L'annuncio ufficiale manca ancora, ma i primi indizi iniziano a spuntare. E arrivano proprio dall'account social dello svedese. Sono più o meno le 8 di mattina quando dal profilo Instragram di Ibra arriva l'ennesimo indizio su quale sarà la sua prossima squadra. In una stories eccolo in abito elegante mostrare il proprio occhio: e i più attenti si accorgeranno che nella foto l'iride è tutta rossa con un gesto che sembra dire: "Attenzione, qualcosa sta per accadere...".

Il campione svedese sarà dunque il primo rinforzo della campagna acquisti invernale e arriva al Milan con un contratto di sei mesi ma facilmente prolungabili a 18, attraverso degli obiettivi personali da centrare. L'ingaggio sarà di tre milioni di euro fino a giugno e poi altri sei in caso di conferma: queste le cifre dell'affare. Le parti stanno lavorando sugli ultimi dettagli e poi ci sarà l'ufficializzazione, dopo di che sarà tutto pronto per l'Ibra Day. Lo svedese approderà a Milano nei prossimi giorni, da chiarire se il 30 alla ripresa degli allenamenti o all’inizio della prossima settimana. Sarà a disposizione di Pioli già il giorno dell’Epifania quando il campionato riprenderà con Milan-Sampdoria: ma avrà bisogno di due-tre settimane di tempo per recuperare un buono stato di forma.

Servirà tempo al 38enne per tornare in forma visto che non gioca da metà novembre dopo la conclusione della sua avventura in Mls. Stefano Pioli lo aspetta a braccia aperte come ha più volte ribadito dopo la pesante disfatta di Bergamo. Toccherà dunque al tecnico emiliano farlo rendere al meglio. L'opzione più plausibile è quella di continuare con il 4-3-3 con lo svedese, pronto ad alternarsi con Piatek al centro dell'attacco supportato dai soliti Suso e Calhanoglu ma non è da escludere l'ipotesi di un attacco pesante in tandem con Piatek o Leao. Intanto è già partito il countdown, dopo nove anni Ibra sbarcherà ancora sul pianeta Milan per dare la scossa. Un leader che dovrà riportare entusiasmo e mentalità vincente, tutto quello che dalle parti di Milanello manca ormai da tanto tempo.

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?