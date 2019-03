Milan-Inter, Salvini 'sblocca' la coreografia della curva nord

Mancano poco più di 48 ore all'atteso derby della Madonnina tra il Milan di Gennaro Gattuso e l'Inter di Luciano Spalletti. Le due squadre arrivano in maniera differente a questa Stracittadina: rilassati e riposati i rossoneri, stanchi e irritati dal caso Icardi quelli nerazzurri. I tifosi sono pronti a dare spettacolo sugli spalti anche se i sostenitori della Curva Nord hanno diramato un comunicato ufficiale nel quale spiegano che non faranno alcuna coreografia in occasione del derby.

Ecco le motivazioni della parte calda del tifo nerazzurro: "Niente coreografia domenica sera al derby Attoniti prendiamo atto della decisione del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza). Quello che con tutto il nostro Cuore abbiamo preparato per ricordare il nostro Dede (un telo con il volto di Dede e la bandiera dei ragazzi di Varese), non ha avuto il via libera. Era per noi la coreografia più importante di sempre. Proviamo solo sdegno, è l'ennesima occasione persa da parte dei tutori della sicurezza di mostrare un lato umano che anche stavolta non esiste".