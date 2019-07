Milan, Krunic e il rito di iniziazione. Il bosniaco canta "Sarà perché ti amo"

Il Milan di Marco Giampaolo sta continuando a lavorare duramente sul campo per preparare la nuova stagione, mentre Ricky Massara e Paolo Maldini stanno sondando il mercato per regalare altri rinforzi al loro nuovo allenatore dopo Theo Hernandez e Rade Krunic. La dirigenza ha ormai in pugno Ismael Bennacer in arrivo dall'Empoli, mentre per l'attacco vuole Angel Correa dell'Atletico Madrid anche se non sarà facile trattare con il club spagnolo già imbufalito con il Barcellona per il trasferimento di Antoine Griezmann.

Il Milan mercoledì mattina, ora italiana, giocherà negli Stati Uniti la prima sfida dell'International Champions Cup contro il Bayern Monaco di Kovac e lo sta facendo in totale spensieratezza ed allegria come testimonia il video postato su Twitter dal club rossonero. Durante la cena, infatti, il neo acquisto Krunic si è dovuto esibire cantando davanti a tutta la squadra la canzone dei Ricchi e Poveri "Sarà perché ti amo" che è tra l'altro anche lo slogan della campagna abbonamenti 2019-2020 del Milan che ha tutte le intenzioni di riempire il più possibile il Meazza. L'ex giocatore dell'Empoli è stato al gioco dimostrando anche discrete doti canore e il tutto sotto lo sguardo divertito di tutti i compagni di squadra che hanno scelto di fargli cantare questa canzone come rito di iniziazione.

