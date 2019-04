Milan-Lazio a nervi tesi. Bakayoko-Kessié sfottono Acerbi e scoppia la rissa

Francesco Acerbi aveva parlato così prima del match contro il Milan: "Sarà una partita diffiicile, equilibrata. Noi rispetto ai rossoneri abbiamo più qualità e possiamo far valere questa prerogativa". A questa affermazione Tiemoué Bakayoko, sui social, ha risposto per le rime tra il serio e il faceto: "Ok Acerbi, ci vediamo a San Siro". La partita del Meazza non ha disatteso le aspettative ed è stato il classico match che si poteva decidere solo con una giocata di un singolo o con un calcio da fermo. L'intervento folle di Durmisi su Musacchio ha mandato sul dischetto Kessié, a undici dalla fine più recupero, con l'ivoriano che non ha sbagliato regalando tre punti d'oro ai rossoneri nella lotta alla Champions League.

A fine gara Kessiè e Bakayoko hanno preso in giro Acerbi, andando sotto la curva Sud con la maglia dell'ex difensore del Milan e la cosa non è stata gradita dai giocatori della Lazio e si è scatenata una piccola rissa subito sedata dai protagonisti. Il centrale difensivo biancoceleste ha risposto per le rime ai due calciatori del Milan: "Certe cose fomentano solo l'odio, è una cosa da deboli", mentre Ciro Immobile ha definito due piccoli uomini i due centrocampisti del Diavolo. A chiudere la polemica, però, ci ha pensato Bakayoko che su Twitter ha chiesto scusa: "Il mio è stato un gesto scherzoso, non volevo mancare di rispetto a nessuno. Chiedo scusa ad Acerbi se si è sentito offeso da questa cosa".