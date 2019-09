Milan, l'ex Honda si ripropone: "Chiamatemi se avete bisogno"

Il Milan di Marco Giampaolo ha iniziato male il campionato con quattro sconfitte nelle prime sei giornate: era dal 1938 che il club rossonero non partiva così male in Serie A. Il tecnico rossonero ha incassato la fiducia della società, nella figura di Paolo Maldini, e della squadra che per bocca di Alessio Romagnoli ha difeso l'ex allenatore della Sampdoria dichiarando: "Siamo tutti con il mister, con Giampaolo fino alla morte. La responsabilità è nostra: dobbiamo solo lavorare e stare in silenzio".

Dei sei nuovi acquisti estivi solo uno si sta realmente distinguendo: il giovane attaccante portoghese Rafael Leao, autore di un gran gol che ha chiuso sul 3-1 la sfida contro la Fiorentina dell'ex Montella. Rade Krunic, Theo Hernandez, Leo Duarte e Ante Rebic sono difficilmente giudicabili dato che non hanno mai avuto la chance di mettersi realmente in mostra in un Milan che sta arrancando e che ha perso le certezze anche nei suoi "senatori".

Un discorso a parte va fatto per il regista algerino Ismael Bennacer, in totale confusione ieri contro la Fiorentina e autore di due ingenui falli da rigore: il talento c'è e gli va dato solo il tempo di ingranare ed inserirsi a pieno negli ingranaggi del Milan. In tutto questo marasma c'è un ex giocatore del Diavolo che si è simpaticamente riproposto al club di via Aldo Rossi: si tratta del 33enne giapponese Keisuke Honda che in tre anni e mezzo in rossonero tra il gennaio del 2014 e il 2017 ha messo insieme 92 presenze e 11 reti.

Il nipponico, ex Cska Mosca, fu presentato in pompa magna dal Milan nel 2014 ma il suo rendimento non soddisfò le attese del club e andò via nell'estate del 2017 senza lasciare il segno. Honda è attualmente è svincolato e su Twitter si è voluto riproporre al suo ex club oggi in difficoltà: "Ho voluto sempre darti una mano, chiamami se hai bisogno di me!". Peccato che tre giorni prima, Keisuke si fosse offerto anche al Manchester United, sempre sui social: "Fatemi un'offerta, non ho bisogno di soldi ma di giocare in un grande team come il vostro".

I have always wanted to help you. Call me when you need me! @acmilan — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) September 30, 2019

