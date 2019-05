Il Milan liquida a fatica il Frosinone: 2-0 e speranze Champions ancora vive

Il Milan di Gennaro Gattuso vede le streghe contro il Frosinone già retrocesso di Marco Baroni, gioca una partita ricca di paura, rischia di andare sotto con Ciano che si fa parare il rigore da Donnarumma e alla fine vince soffrendo con i gol di Piatek, sotto misura, e di Suso con una punizione al bacio. I rossoneri hanno rischiato di dover dire addio alla Champions League e invece sperano ancora dato che stasera alle 20:30 se la Juventus di Allegri batterà l'Atalanta di Gasperini, il Milan sarebbe quarto ad una giornata dalla fine e padrone del proprio destino. Di contro, in caso di pareggio o di vittoria nerazzurra vedrebbe complicarsi nuovamente la corsa all'Europa. Nell'ultimo turno il Milan giocherà in casa della Spal già salva di Semplici mentre l'Atalanta giocherà sul neutro di Reggio Emilia contro il Sassuolo di De Zerbi

Il Milan ci prova fin da subito contro il Frosinone ma al 4' e al 10' Suso e Borini vengono respinti dalla difesa ospite. I rossoneri continuano ad avere un possesso di palla sterile con i ciociari che pian piano vengono fuori alla distanza cercando di rendersi pericolosi dalle parti di Donnarumma. Bakayoko al 30' e Piatek al 36' non riescono a far male a Bardi e il primo tempo va così in archivio sullo 0-0.

Nella ripresa Borini si divora il vantaggio al 46', mentre Abate al 49' commette un ingenuo fallo da rigore su Paganini lanciato e rete. Donnarumma disinnesca Ciano dagli undici metri. Borini ci prova al 54' e passata la paura il Milan passa in vantaggio con Calhanoglu che devia impercettibilmente in rete il tiro di Borini. Suso al 66' segna un gran gol su punizione e Dionisi al 77' si mangia la palla del 2-1. Donnarumma salva tutto all'88' su Valzania e blinda così la porta: se oggi il Milan può sperare nella Champions lo deve e tanto al suo portiere.

Il tabellino

Milan: Donnarumma; Abate (84' Conti), Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko (51' Cutrone), Çalhanoglu; Suso, Piatek (81' Castillejo), Borini.

Frosinone: Bardi; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Zampano, Paganini, Maiello, Sammarco, Beghetto (75' Valzania); Trotta (65' Dionisi), Ciano (77' Ciofani)

Reti: 57' Piatek (M), 66' Suso (M)

Le altre di Serie A

Tra le 12:30 e le 15 si sono giocate tre partite con la Sampdoria di Giampaolo che non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 in casa del già retrocesso Chievo Verona di Mimmo Di Carlo. I blucerchiati restano fermi al nono posto della classifica, mentre i clivensi chiudono con onore la loro ultima in casa in Serie A.

Il Parma di Roberto D'Aversa, invece, vince per 1-0 contro la Fiorentina di Vincenzo Montella grazie al gol di Scozzarella e si salva così matematicamente inguiando e non poco i viola che dovranno giocarsi la salvezza nell'ultimo turno di campionato contro il Genoa terzultimo e ad oggi retrocesso di Cesare Prandelli.

L'Empoli di Aurelio Andreazzoli, invece, spegne le ambizioni di Europa del Torino di Walter Mazzarri. I toscani vincono con un nettissimo 4-1 frutto dei gol di Acquah, Brighi, Di Lorenzo e Caputo, di Iago Falque l'inutile gol granata. Con questo successo l'Empoli si porta al quart'ultimo posto della classifica e settimana prossima potranno anche perdere contro l'Inter di Spalletti e salvarsi solo se la Fiorentina vincerà contro il Genoa. Domani sera Lazio-Bologna chiuderà la 37eesima giornata di Serie A.

LA CLASSIFICA DI SERIE A: JUVENTUS 89, NAPOLI 76, INTER 66, ATALANTA E MILAN 65, ROMA 63, TORINO 60, LAZIO* 58, SAMPDORIA 50, SASSUOLO 43, SPAL 42, PARMA E CAGLIARI 41, FIORENTINA, UDINESE E BOLOGNA* 40, EMPOLI 38, GENOA 37, FROSINONE 24, CHIEVO VERONA 16

*UNA PARTITA IN MENO