Milan, Maldini conferma: "Io nuovo dt? Ho sensazioni molto positive"

Il Milan ha perso in un colpo solo Gennaro Gattuso e Leonardo che hanno entrambi rassegnato le dimissioni due giorni dopo la conclusione del campionato. La posizione di Paolo Maldini era fortemente in bilico ma l'amministratore delegato Ivan Gazidis aveva tranquillizzato tutti sulla possibile permanenza dell'ex capitano storico del club rossonero che diventerà il nuovo direttore tecnico del club di via Aldo Rossi. Dopo l'addio di Leonardo, dunque, il figlio di Cesare avrà un ruolo più centrale in seno alla società, condizione minima e necessaria per restare all'interno dell'organigramma.

Manca ancora l'ufficialità ma nel frattempo Maldini è stato intercettato all'esterno di Casa Milan e ha risposto così ai giornalisti presenti: “Le sensazioni sono sempre positive, sono qui in sede. Da parte mia c’è grande disponibilità, sono sempre ottimista. Non è il momento di parlarne fuori, però. Stiamo parlando con la società”, queste le parole ai microfoni di Sportmediaset. Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, è prevista la tanto attesa fumata bianca con i tifosi del Milan che potranno stare tranquilli dato che la bandiera storica del club rossonero resterà saldo al suo posto. In un secondo momento Gazidis e Maldini, insieme, annunceranno il nuovo tecnico che dovrebbe essere Marco Giampaolo dato che tutti gli indizi portano all'attuale allenatore della Sampdoria.