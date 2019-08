Milan, Mariano Diaz è il nuovo obbiettivo per l'attacco

Arriva ancora dalla Spagna il nuovo obbiettivo per l'attacco del Milan, si tratta di Mariano Diaz del Real Madrid.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il nome nuovo per il rinforzare il reparto offensivo rossonero è quello di Mariano Diaz, uno degli esuberi di lusso messo sul mercato dal Real Madrid. L'attaccante spagnolo di origini dominicane sarebbe un profilo ideale per il nuovo corso milanista per età, ha appena compiuto 26 anni e per ingaggio, al momento guadagna 2,5 milioni e a quanto pare sarebbe stato proprio Florentino Perez ad offrirlo a Boban e Maldini.

Per caratteristiche, Mariano Diaz potrebbe essere la spalla perfetta per Piatek: tecnico, veloce e capace di giocare anche da seconda punta e ha una valutazione accessibile, circa 20 milioni. Il calciatore non rientra nel progetto di Zidane dopo l'ultima deludente stagione: solo quattro reti in ventidue presenze complessive. Il Milan potrebbe rappresentare l'ambiente ideale per rinascere e ritrovare lo smalto di due anni quando nelle fila del Lione mise a segno 21 gol convincendo il Real Madrid a spendere 21,5 milioni per riacquistarlo dal club francese.

Il primo obbiettivo rimane in ogni caso Angel Correa dell'Atletico Madrid. Restano ancora invariate le distanze: i rossoneri sono fermi all'offerta di 40 milioni più bonus mentre i Colchoneros non intendono scendere sotto la soglia dei 55. La trattativa si è bloccata dopo lo stop inatteso della cessione di Rodrigo dal Valencia all'Atletico, operazione che avrebbe portato a sua volta Andrè Silva alla corte di Marcelino e sarebbe senz'altro servita ad ammorbidire la posizione del club di Simeone, rigido ancora sulle sue posizioni.

Intanto la truppa di Marco Giampaolo scende in campo stasera nell'ultima amichevole precampionato prima del debutto di Udine al Manuzzi di Cesena contro i bianconeri padroni di casa. Il tecnico abruzzese lancia Castillejo in attacco con Piatek e Lucas Biglia in cabina di regia mentre si attende il debutto in gara in corso del neo acquisto Leo Duarte.

