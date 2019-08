Milan, ora è ufficiale: Bennacer è rossonero

Dopo giorni di dubbi, perplessità e anche timori da parte dei sostenitori del Milan, ecco che arriva l'ufficialità: Ismaël Bennacer è un nuovo giocatore rossonero. I tifosi del Diavolo si chiedevano la motivazione per cui erano stati definiti gli acquisti di altri calciatori che avevano effettuato le visite mediche dopo l'algerino, mentre l'ufficialità dell'ex Empoli continuava a slittare giorno dopo giorno. Sono stati risolti dunque tutti gli incastri burocratici dell'agente del classe '97.

Bennacer al Milan

Il club di via Aldo Rossi ha diramato la nota ufficiale sul proprio sito: " AC Milan (il Club) comunica di aver acquisito dall'Empoli FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ismaël Bennacer. Il centrocampista algerino approda al Club rossonero a titolo definitivo ". Il ragazzo ha firmato un contratto dalla durata di cinque anni dal valore di 1.5 milioni di euro netti a stagione. Il Milan lo ha prelevato dalla compagine toscana per 16 milioni di euro più 1 di bonus.

Il club meneghino ha ripercorso tutto il passato di Bennacer: " Nato ad Arles, in Francia, il 1° dicembre 1997, Bennacer è cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile dell'Arles-Avignon, esordendo in Prima Squadra nel 2014. Nell'estate 2015 viene acquistato dall'Arsenal, con cui debutta a soli diciotto anni. Nel gennaio 2017 il trasferimento, in prestito, al Tours (Ligue 2 francese). Nell'estate dello stesso anno, viene successivamente acquistato dall'Empoli FC ".

Per quanto riguarda invece la questione della nazionalità " ha dapprima indossato la maglia delle Nazionali giovanili della Francia, per poi optare per la Nazionale algerina, contribuendo alla vittoria della recente Coppa d'Africa, trofeo che mancava alle "volpi del deserto" da 29 anni, e ottenendo il riconoscimento di miglior giocatore ".

