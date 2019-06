Milan, ora è ufficiale: Giampaolo è il nuovo allenatore

Il Milan, dopo settimane di attesa, ha finalmente ufficializzato il suo nuovo allenatore: Marco Giampaolo. L'ex tecnico della Sampdoria arriva in rossonero dopo tre anni intensi e positivi alla Sampdoria, dove ha raggiunto due decimi posti ed un nono posto, con tanti giocatori lanciati e valorizzati e dove ha sempre fatto vedere di poter conferire mentalità ed idee alla sua squadra. L'ex Ascoli arriva al posto di Gennaro Ivan Gattuso, che aveva rassegnato le dimissioni due giorni dopo la conclusione del campionato.

