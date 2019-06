Milan, parte il nuovo corso: ufficiali le nomine di Maldini e Boban

Il Milan riparte affidandosi a due bandiere del passato, il club rossonero ha annunciato Paolo Maldini come direttore tecnico, e Zvonimir Boban come nuovo dirigente.

L'ufficialità già attesa da qualche giorno è arrivata attraverso un comunicato sul sito del club con il saluto dell'amministrato delegato Ivan Gazidis: ''Sono molto emozionato nel dare il bentornato a Zvone nella sua Casa, nel nostro Milan. Insieme a Paolo Maldini ho al mio fianco due manager di indiscussa qualità e competenza, in grado di trasferire la nostra visione e fare le scelte più adeguate per costruire un Milan sempre più competitivo e di successo''.

Maldini sarà dunque il nuovo direttore tecnico, cambiando il ruolo da direttore dello sviluppo strategico area sport e succede a Leonardo, che potrebbe tornare a Parigi nel ruolo ds. Boban invece lascia la Fifa e diventa chief football officer della società rossonera: sarà dunque responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività sportive. Il croato ha raccontato le sue emozioni sul sito ufficiale rossonero: ''Sono molto felice di tornare nel mio amato Milan cercando di dare il mio contributo per riportarlo lì dove deve essere. Deve essere un club protagonista e vincente, perché questa è l'unica natura della sua storia''.

I due annunci anticipano quelli di Frederic Massara come direttore sportivo e quello ancora più atteso di Marco Giampaolo, che sarà il nuovo allenatore. I volti nuovi del Milan sarebbero in ogni già al lavoro da giorni dietro le quinte, dopo aver chiuso il primo colpo Krunic, per la costruzione di questo nuovo ciclo, carico di entusiamo e buone premesse.

