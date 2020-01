Milan, è partita la rivoluzione: tutti, o quasi, sul mercato

Il Milan si prepara alla grande rivoluzione tra questo mercato gennaio e quello estivo dove sarà fatta piazza pulita, o quasi. Gli intoccabili si contano davvero sulle dita di una mano e forse i soli Gianluigi Donnarumma, Alessio Romagnoli e Ismael Bennacer possono essere "sicuri" del posto anche nella prossima stagione. Mattia Caldara è praticamente un giocatore dell'Atalanta, così come Fabio Borini si sta per accasare al Verona di Ivan Juric.

Sul piede di partenza anche Ricardo Rodriguez che piace al Fenerbahce e Pepe Reina che potrebbe andare a chiudere la carriera in Premier League tra le fila dell'Aston Villa. Non solo, in bilico ci sono anche Franck Kessié che potrebbe essere inserito in uno scamibio di mercato con l'Inter per arrivare a Matteo Politano soprattutto se i nerazzurri non riuscissero ad arrivare ad Arturo Vidal. Secondo quanto riporta Sportmediaset ci sarà un vero e proprio ribaltone che coinvolgerà tanti giocatori.

Piatek e Paquetà ai saluti?

Dopo solo dodici mesi Piatek e Paquetà sono pronti a dire addio al Milan. Il polacco piace e non poco in Premier League con West Ham, Aston Villa e soprattutto il Tottenham di José Mourinho pronti a fare carte false investendo tra i 30 e i 35 milioni di euro per l'ex attaccante del Genoa. Gli Spurs potrebbero accelerare e concludere l'affare anche perché hanno la necessità di rimpiazzare il capitano Harry Kane che ne avrà per un po' per via di un brutto infortunio. Anche Paquetà portato in rossonero dall'ex dirigente Leonardo potrebbe salutare se arriverà un'offerta da 30 milioni di euro con il Psg pronto a sferrare l'attacco decisivo.

Gli indesiderati e i nuovi arrivi

I tifosi del Milan, ormai da tempo, hanno preso di mira due giocatori in particolare, tre con Piatek: Hakan Calhanoglu e soprattutto lo spagnolo Suso sonoramente fischiato per i tanti errori commessi nell'ultimo turno di campionato contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Il Tottenham per Piatek ha offerto come contropartite il difensore argentino classe '98 Foyth e Victor Wanyama centrocampista kenyota classe '91 e fratello di McDonald Mariga ex centrocampista dell'Inter che vinse la Champions League nel 2010.

Oltre a questi due profili ci sono anche Simon Kjaer per rinforzare la difesa e appunto Matteo Politano per rimpolpare e rendere più frizzante un reparto offensivo che fino a questo momento ha prodotto solo 16 reti in 18 giornate di campionato. In estate poi arriveranno altri calciatori che dovranno iniziare il nuovo percorso al Milan con il nuovo allenatore che con ogni probabilità sarà Massimiliano Allegri.

