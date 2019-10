Il Milan passa col Genoa: rossoblu battuti 2-1

Clamorosa partita quella tra Genoa e Milan, valida per la settima giornata del campionato Serie A 2019-20. Tre punti importantissimi per il club meneghino, soprattutto per mister Giampaolo che - a meno di clamorosi dietrofront - dovrebbe rimanere sulla panchina.

La partita

Prima dell’inizio del match si respira già un'aria piuttosto tesa: i sostenitori del Diavolo accolgono con i fischi la propria squadra, dopo l’umiliante sconfitta subita contro la Fiorentina. Ne sa qualcosa Gigio Donnarumma, che a pochi minuti dall’ingresso in campo è stato costretto all’indisponibilità a causa di una crisi di vomito; al suo posto è stato messo tra i pali Pepe Reina. Lo stesso portiere spagnolo regala ai padroni di casa la rete dell’1-0: la punizione calciata da Schone inganna il numero 25 che devia il tiro centrale nella propria porta. I rossoneri non riescono a reagire al colpo subito e rischiano di subire il raddoppio: dagli sviluppi di un corner Romero svetta in area di rigore e colpisce di testa spedendo la palla di poco alta.

Nella seconda frazione di gioco Giampaolo rivoluziona il suo scacchiere: fuori Calhanoglu e Piatek; dentro Paquetà e Rafael Leao. Cambia tutto nel giro di pochi minuti: Paquetà approfitta di un’ingenuità difensiva da parte della difesa avversaria e serve in profondità Theo Hernandez; la cavalcata del terzino culmina con il gol sul primo palo, complice un errore anche da parte di Radu. Pochi giri di orologio e il giovanissimo attaccante portoghese conquista un calcio di rigore per un tocco di mano da parte di Biraschi in area di rigore, che poi viene espulso. Dagli undici metri si presenta Kessie che spiazza l’estremo difensore del Grifone. Al 93' viene assegnato un rigore molto dubbio al Genoa: Reina neutralizza il tiro di Schone e riesce a farsi perdonare dopo lo scivolone iniziale.

Il tabellino

Marcatori: 41′ Schone; 48′ Theo Hernandez; 57′ Kessie (R).

Ammoniti: Biglia, Lerager, Schone, Paquetà.

Espulsi: Saponara (per proteste dalla panchina); Biraschi; Calabria, Castillejo (per proteste dalla panchina).

GENOA: Radu; Romero, Zapata, Criscito (dal 15′ Biraschi ); Ghiglione, Lerager (dall’88' Pandev), Radovanovic, Schöne, Pajač; Kouamé, Pinamonti (dal 73′ Favilli).

Allenatore: Andreazzoli.

MILAN: Reina; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Biglia, Calhanoglu (dal 45′ Paquetà); Suso, Piatek (dal 45′ Rafael Leao), Bonaventura (dall’80’ Conti).

Allenatore: Giampaolo.