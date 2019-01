Il Milan pensa al ritorno di Pato Inter su Robben

Eppur si muove. Milan e Inter sognano, tra ritorni d'eccezione e arrivi di qualità. I rossoneri pensano, e non è la prima volta che se ne parla, al rimpatrio di Pato (il presidente del Tianjin Quanjan, Shu Yuhui, è stato arrestato per falsa propaganda di una sua azienda, cosa che potrebbe portare ad un abbassamento della clausola di rescissione fissata oggi a quota 25 milioni di euro) e sondano il terreno per il vice capocannoniere della serie A Piatek del Genoa: «Lo abbiamo letto sui giornali, l'indiscrezione ci ha sorpresi, una trattativa non è ancora iniziata» ha ammesso il dg rossoblu Perinetti a Radio Kiss Kiss. Possibile se ne parli in vista di giugno. Perinetti ha riferito anche di Kouame, cercato dal Napoli: «Stiamo parlando, c'è stato un approccio».

In casa Inter, invece, il sogno è Robben a parametro zero: «Bello sapere che alcuni club sono interessati a me - ha riferito l'olandese - il futuro è ancora incerto». Gabigol invece va verso il Flamengo, mentre in casa Napoli è frenata per Lozano. LT