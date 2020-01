Il Milan piange la morte di Mario Bergamaschi: aveva 91 anni

Dopo la morte di Pietro Anastasi, il calcio italiano deve incassare un'altra brutta notizia: è infatti venuto a mancare Mario Bergamaschi ex storico difensore/mediano del Milan negli anni cinquanta. L'ex calciatore nato a Crema e cresciuto nelle giovanili della squadra della sua città aveva compiuto 91 anni undici giorni fa, lo scorso 7 gennaio. La carriera di Bergamaschi è stata molto lunga nonostante fosse un giocatore nato a fine anni venti visto che giocò dal 1947 al 1966, anno del suo ritiro dal calcio giocato.

La lunga scalata

Bergamaschi iniziò nelle giovanili del Crema e fece il suo esordio in prima squadra nel 1947, a soli 18 anni e con il club della sua città natale giocò per tre stagioni fino al 1950 quando lo notò il Como che lo fece dunque esordire in Serie A. Rimase nel club lariano per ben tre stagioni per poi fare il vero salto di qualità, sempre nella massima serie, al Milan. Con il club rossonero gioca cinque stagioni, mette insieme 132 presenze e tre e soprattutto mette in bacheca due scudetti conquistati nel 1954-55 e nel 1956-57, più una Coppa Latina nel 1956.

Il roccioso difensore di Crema gioca anche da titolare la finale di Coppa dei Campioni persa per 3-2 dal Milan contro il Real Madrid nella finale disputata in Belgio, all'Heysel. I rossoneri perdono per 3-2 dopo i tempi supplementari e dopo essere stati in vantaggio prima per 1-0, grazie al gol di Schiaffino, e poi per 2-1 con il momentaneo gol del vantaggio siglato da Grillo. I gol di Di Stefano, Rial e Gento nel supplementare regalano la vittoria ai blancos.

Al termine di quella stagione Bergamaschi passa alla Sampdoria dove vi resta per ben sei stagioni fino al 1964. Con i blucerchiati gioca 166 partite e segna una rete. L'ex difensore del Milan chiude con la bellezza di 394 presenze in Serie A: non male per un giocatore di quei tempi. Mario chiude poi la carriera dove aveva avuto tutto inizio, al Crema: gioca altre due stagioni e nel 1966, all'età di 37 anni appende gli scarpini al chiodo. L'ex Sampdoria e Como ha anche avuto la fortuna di vestire la maglia della nazionale italiana tra il 1954 e il 1958 con 5 presenze impreziosite da una rete.

Il Milan sui suoi canali social ha espresso tutto il suo cordoglio per la scomparsa di un giocatore che rimarrà di diritto nella storia del club rossonero:

È scomparso a 91 anni Mario Bergamaschi. Era il mediano destro del Milan del Gre-No-Li, nazionale azzurro e con i rossoneri vinse 2 Scudetti e una Coppa Latina negli anni 50. "Guardingo e roccioso, una sentinella caparbia": ci mancherà tanto.

