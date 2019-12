Milan, Piatek rompe il silenzio sul possibile arrivo di Ibrahimovic: "Ci serve proprio uno come lui"

Il Milan ha ritrovato punti ed entusiasmo. Dopo il successo ottenuto contro il Parma i rossoneri hanno vinto anche sul campo del Bologna segno che la cura Stefano Pioli csta cominciando a dare i suoi frutti. Merito anche di un ritrovato Piatek, che a questo punto dovrebbe essere tolto dal mercato di gennaio, al contrario di quanto si vociferava nel corso di queste settimane. Il centravanti dei meneghini era stato nuovamente accostato al Genoa, ma lo stesso Piatek si era tirato indietro sostenendo di voler riconquistare la fiducia di tutti al Milan.

Piatek non tema la concorrenza di Ibrahimovic

Il calciatore polacco, che ha segnato su calcio di rigore contro il Bologna, ha disputato un'ottima gara, mostrando sacrificio e generosità nei confronti dei compagni di squadra, che in lui avevano visto una nuova stella poco meno di un anno fa, quando dal Genoa approdava al Milan per una cifra faraonica.

Ora come ora Piatek non è di certo sicuro di avere un posto garantito nel reparto offensivo del Diavolo, soprattutto se in rossonero dovesse tornare Zlatan Ibrahimovic, il quale inevitabilmente toglierebbe spazio proprio al polacco. Sul possibile arrivo dello svedese al Milan, Piatek si è però detto entusiasta: "Il Milan ha bisogno di giocatori come Ibrahimovic, è un grandissimo attaccante con un'esperienza importante", ha dichiarato. L'attaccante polacco ha dunque fatto capire di non temere la concorrenza di Ibra, anche se con Pioli difficilmente entrambi potranno essere schierati dal primo minuto. A meno che l'ex Genoa non convinca il mister a cambiare modulo.