Milan, presentata la seconda maglia: Puma sbaglia il nome di Calhanoglu

Dopo tanti anni con Adidas il Milan ha deciso nei mesi scorsi di cambiare sponsor tecnico affidandosi a Puma. Proprio ieri, primo giorno di ritiro a Milanello, la società ha svelato la seconda maglia da trasferta e i "modelli" che hanno indossato la casacca per questa presentazione sono stati Leonardo Bonucci, Davide Calabria, Giacomo Bonaventura e Hakan Calhanoglu. Peccato, però, che la partenza con il nuovo sponsor non sia stata fortunatissima per via una gaffe sul nome del giocatore turco. Una volta svelata la maglia infatti l'ex Bayer Leverkusen si è girato e invece di esserci scritto Calhanoglu c'era scritto CHALANOGLU.

Il tifosi del Milan stanno vivendo con ansia l'evolversi delle vicende societarie con il club che tra poche ore passerà ufficalmente nelle mani del fondo americano Elliott mettendo fine all'era di Yonghong Li. Marco Fassone, amministratore delegato del club di via Aldo Rossi crede però che Puma porterà fortuna ai rossoneri in vista della prossima stagione: "Inizia una stagione nuova, una stagione importante per noi dopo un anno di rodaggio e grande cambiamento."È un piacere celebrare l'accordo con Puma, il primo importante che abbiamo fatto noi. Quando siamo arrivati, in pochi mesi dovevamo trovare un partner all'altezza della storia del Milan. Sono sicuro che Puma ci porterà fortuna".