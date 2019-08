Milan, il Psg irrompe su Donnarumma: i rossoneri chiedono 50 milioni

Il Paris Saint-Germain è sempre più deciso a fiondarsi su Gigio Donnarumma e il Milan riflette attentamente sulla possibile cessione.

Uno snodo cruciale per il mercato rossonero, cedere per reinvestire negli obbiettivi prioritari di Marco Giampaolo. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport torna d'attualità la cessione di Donnarumma al Psg. Un intreccio di mercato che vedrebbe i transalpini, a caccia di un portiere dopo la cessione di Trapp all'Eintracht Francoforte, investire i soldi della cessione di Neymar in Spagna sul portiere rossonero. Una scelta dolorosa su cui la società di via Aldo Rossi sta fortementente riflettendo, viste le difficoltà nelle cessioni di Kessie al Wolverhampton e Andrè Silva al Monaco, nonostante gli sforzi del procuratore Jorge Mendes.

La valutazione di Donnarumma si aggira intorno ai 50 milioni, una ricca plusvalenza da reinvestire in Angel Correa, sul quale i rossoneri non sono disposti ad andare oltre i 40 milioni più bonus. I contatti tra i due club vanno avanti, anche se per ora la distanza tra domanda e offerta è sempre di una decina di milioni. L'Atletico Madrid potrebbe abbassare il proprio muro verso la fine del mercato. L'accordo trovato da tempo con il calciatore rende in ogni caso intatto l'ottimismo per la buona riuscita dell'operazione.

Mentre sempre secondo la Rosea non si è spento del tutto il sogno di arrivare a Luka Modric, il quale giocherebbe solo nel Milan dopo aver lasciato il Real Madrid. Non si tratta di un’ipotesi realizzabile in questa stagione, ma eventualmente l’anno prossimo quando Florentino Perez potrebbe decidere di esaudire il sogno rossonero del Pallone d'oro croato.

