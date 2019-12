Il Milan punta al tris emiliano. Berlusconi: "Ibra? Magari al Monza"

Il rischio c'è. Il rischio, potenziale, è non riuscire a onorare la festa di compleanno del Milan dinanzi a una tribuna piena di campioni di ieri e l'altro ieri. La storia pesa e il Milan di oggi è ancora molto acerbo per cestinare la pressione di un terzo successo sulla via Emilia, Sassuolo dopo Parma e Bologna, che renderebbe ancora più concreta la risalita di Pioli in classifica. Forse anche per questo motivo, a sorpresa, è giunta la decisione del tecnico di abolire in parte un pezzo di ritiro e trasferire il concentramento serale in un hotel nei pressi di San Siro così da rendere meno lungo il trasferimento. Pioli pare sicuro d'aver trovato la formula giusta perché per la terza domenica consecutiva promuove lo stesso schieramento, lasciando in disparte Paquetà e Leao che non sono proprio gli ultimi arrivati, anche se quest'ultimo fu reclutato per assecondare i piani di Giampaolo, «c'era l'idea di giocare con due punte». Così l'unica novità è il ritorno, nell'elenco dei convocati di Caldara, fermato a più riprese da una sequenza di accidenti che ne hanno ritardato l'inserimento. Se Pioli dovesse centrare lo stesso obiettivo guadagnato con Conti, sarebbe il vero regalo di compleanno per il Milan di Elliott che il giorno prima, con il presidente Scaroni, è stato ricevuto anche da Papa Francesco.

Oltre al rischio, c'è un'altra spina nel fianco in queste ore che precedono la sfida con il Sassuolo di De Zerbi, un altro milanista cresciuto ai tempi alla scuola di Zaccheroni. Si tratta di Ibra che continua a ritardare l'annuncio della scelta. Non solo. Ma ha fatto sapere che, contravvenendo ai desiderata di Boban e Maldini (lo volevano subito a Milanello per prepararsi ed essere pronto a giocare il 6 gennaio), farà le vacanze di Natale in famiglia, quindi rinviando a fine gennaio l'eventuale ritorno in campionato. Restano peraltro intatte le distanze economiche e contrattuali così da rendere inevitabile la battuta di Silvio Berlusconi che interrogato sull'argomento ha risposto: «Spero che venga al Monza».