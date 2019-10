Milan, la rabbia dei tifosi sui social: impazza l'hastag #Pioliout

Paolo Maldini e Zvonimir Boban non si sarebbero mai aspettati di vivere un inizio da stagione da incubo, con il Milan che in sette giornate ha messo insieme quattro sconfitte e tre vittorie per niente convincenti. Sabato sera i rossoneri hanno vinto a fatica sul campo del Genoa di Aurelio Andreazzoli, anche lui pericolante, con i rossoblù che hanno fallito un calcio di rigore con Schone al 94' e con Reina decisivo. Nonostante la vittoria, però, alla proprietà non è affatto piaciuto il gioco della squadra con Marco Giampaolo messo in discussione per la prima volta e che è praticamente già stato esonerato.

Manca solo l'ufficialità infatti e sarà Stefano Pioli il nuovo allenatore del Milan che ha battuto la concorrenza di Luciano Spalletti che ha trovato difficoltà nel trovare un accordo con l'inter per la buonuscita. I tifosi rossoneri, però, non hanno preso bene in primis l'ingaggio di Giampaolo e ora anche il suo esonero dato che il nome di quell che sarà il futuro tecnico dei rossoneri non scalda affatto l'ambiente. L'ex tecnico di Inter, Bologna e Fiorentina non ha ancora firmato il suo contratto con il club di via Aldo Rossi e sui social si è già scatenato l'hastag #Pioliout con Twitter che è stato preso d'assalto dagli arrabbiatissimi tifosi rossoneri:

ho tifato il milan di seedorf

ho tifato il milan di inzaghi

ho tifato il milan di mihajlovic

ho tifato il milan di brocchi

ho tifato il milan di montella

ho tifato il milan di gattuso

ho tifato il milan di giampaolo



non tiferò questo Milan#PioliOut @acmilan — Alessia (@ehialexandra) October 8, 2019

Dobbiamo mandare la primo posto in tendenza #PioliOut e lasciarlo li inchiodato affinché questi farabutti si vergognino di quello che stanno facendo al Milan. — Gaetano F. Intrieri (@GFI65) October 8, 2019

15 esimo hashtag a livello MONDIALE. Pazzesco #PioliOut — Marco Brembilla (@marcobremb) October 8, 2019

Sotto l’annuncio di #PioliOut sogno solo commenti con questa foto. pic.twitter.com/HZ7T9WgxTj — CieMme (@Unico_Obiettivo) October 8, 2019

