Milan di rigore contro la Lazio: Kessié sigla l'1-0. Rossoneri quarti

Il Milan di Gennaro Gattuso vince la delicata sfida Champions League contro la Lazio di Simone Inzaghi. A decidere una sfida tirata, equilibrata e sul filo del rasoio ci ha pensato Franck Kessié su calcio di rigore concesso da Rocchi per il fallo ingenuo di Durmisi su Musacchio. L'ivoriano ha spiazzato Strakosha regalando tre punti d'oro ai rossoneri che interrompono così la striscia negativa, tornano al successo e soprattutto si riprendono il quarto posto ai danni della Roma di Ranieri che nel pomeriggio aveva battuto 1-0 l'Udinese sorpassando il Diavolo. La Lazio perde la grande chance di agganciare il Milan ma mercoledì sera avrà la possibilità di portarsi a meno tre dal quarto posto vincendo il recupero contro l'Udinese.

La Lazio è subito aggressiva al Meazza e al 3' Correa libera al tiro Immobile che chiama alla parata Reina. Calhanoglu al 5' e Borini al 13' vengono murati dalla difesa biancoceleste e al 19' Reina sventa la minaccia smanacciando in angolo il tiro di Luis Alberto. Correa calcia alto al 21' e al 31' Suso si mangia l'1-0 mandando alto di sinistro da pochi passi. Piatek si divora il vantaggio di testa e sull'altro versante Milinkovic-Savic prima e Romulo poi provano a dare fastidio a Reina ma senza risultati. Ancora Piatek di testa va ad un passo dal vantaggio con un colpo di testa e al 44' Immobile colpisce un palo clamoroso.

Nella ripresa si fa subito male Correa e al suo posto entra Caicedo, al 48'. Due minuti dopo Lucas Leiva si libera al tiro che termina però sull'esterno della rete. Luiz Felipe-Piatek vanno a contatto in area di rigore della Lazio ma per Rocchi non c'è niente. Reina è bravissimo al 65' a mandare in angolo il tiro angolato di Romulo. Strakosha esce bene su Piatek al 72' e al 76' Rocchi concede il rigore al Milan per fallo di Acerbi: il fischietto toscano però va a rivedere l'azione al Var e torna sui suoi passi. Poco dopo, però, Durmisi tocca duro Musacchio e il rigore è netto: dal dischetto Kessiè segna il gol del vantaggio. Simone Inzaghi viene espulso per proteste all'85' e al 91' Suso ha la chance per segnare il 2-0 ma Strakosha gli dice no. Milinkovic-Savic finisce giù in area di rigore al 93' ma per Rocchi non c'è niente. Cutrone al 94' non inquadra la porta di poco.

Il tabellino

Milan: Reina; Calabria (68' Laxalt), Musacchio, Romagnoli (68' Zapata), Ricardo Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Çalhanoglu; Suso, Piatek (83' Cutrone), Borini

Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos (81' Parolo); Romulo, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic (75' Durmisi); Correa (48' Caicedo), Immobile

Reti: 79' Kessié (M)