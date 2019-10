Milan, sfida all'Inter per Rakitic: i rossoneri alla ricerca di leader a centrocampo

Il Milan dovrà cercare di fare il massimo con questa rosa fino a Natale e poi nel mese di gennaio la dirigenza interverrà sul mercato per rinforzare la squadra da mettere nelle mani di Stefano Pioli. L'amministratore delegato del club di via Aldo Rossi ha confermato che qualcosa sarà fatto anche se lui non è un grande amante del mercato di riparazione: "A gennaio non mi piace essere molto attivo sul mercato, ma a volte è necessario. E possiamo investire anche in giocatori di esperienza come avevamo fatto con Higuain".

Il Milan ha da poco cambiato allenatore ma Stefano Pioli nelle sue due prime uscite in campionato ha ottenuto solo un punto frutto del bruciante 2-2 in casa contro il Lecce, e della sconfitta subita domenica contro la Roma di Fonseca allo stadio Olimpico. I rossoneri in estate hanno accarezzato a lungo l'idea di poter arrivare a Luka Modric, gradito a Zvonimir Boban che ha ora messo nel mirino un altro connazionale.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il Milan ha messo gli occhi su Ivan Rakitic, finito ai margini nel Barcellona di Valverde e desideroso di nuove sfide: quello che scoraggia l'operazione non è il costo del cartellino del 31enne, ma l'ingaggio con l'ex Basilea e Schalke 04 che dovrà abbassare le sue pretese se si vorrà vestire di rossonero. Arrivare al giocatore del Barcellona non sarà facile anche perché nella corsa che porta a Rakitic ci sono anche i cugini dell'Inter con Conte che vuole uno tra lui e Vidal per rinforzare il centrocampo.

Il Milan ha bisogno di leader e Rakitic può essere tranquillamente considerato tale. Non solo, però, perché i rossoneri sognano di arrivare anche ad altri campioni del calibro di Zlatan Ibrahimovic, che sarà libero da ogni vincolo contrattuale dal 1 gennaio 2020 e Mesut Ozil, ormai da tempo in rotta di collisione con l'Arsenal. Come per il centrocampista del Barcellona il problema di arrivare a questi giocatori non è il costo del cartellino ma le laute pretese sull'ingaggio.

Infine, anche la difesa avrebbe bisogno di un rinforzo dato che Romagnoli e Musacchio hanno bisogno di tirare il fiato e che il solo Duarte non può bastare. La buona notizia, però, arriva da Mattia Caldara che dovrebbe essere completamente ristabilito e pronto per prendersi il Milan dopo un calvario lungo un anno e mezzo e con sole due presenze messe insieme tra Coppa Italia ed Europa League: sarà lui il rinforzo difensivo richiesto da Pioli?

