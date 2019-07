Milan sfortunato: Benfica vittorioso di misura

Per il Milan si tratta della seconda sconfitta consecutiva nell'International Champions Cup: dopo l'1-0 rimediato contro il Bayern Monaco arriva un altro ko contro il Benfica. Non sono tuttavia mancati segnali positivi dai rossoneri, che hanno comunque offerto una prestazione più che sufficiente. I ragazzi di mister Giampaolo sono stati molto sfortunati ma altrettanto sterili: tante occasioni create senza però lasciare il segno.

La partita

I portoghesi prendono le redini della palla all'inizio di entrambe le frazioni di gioco. Dopo pochi minuti dall'avvio però il Diavolo inizia a portarsi in avanti, accumulando una serie di buone azioni offensive che non trova però alcuna finalizzazione decisiva. Merito soprattutto di Odysseas, il migliore in campo: il portiere classe '94 si rende protagonista di diversi interventi che negano la gioia alla formazione meneghina. L'unica rete del match arriva al minuto 70: l'ex Taarabt calcia dalla distanza trovando la deviazione sfortunata di Lucas Biglia che spiazza completamente Pepe Reina.

Buona gara condotta da Fabio Borini, nettamente in crescita rispetto alla partita contro i tedeschi: il giocatore rossonero ha speso molte energie soprattutto in fase di ripiego, ma ha cercato di supportare anche la manovra d'attacco costruita dai rossoneri.

Il tabellino

MILAN-BENFICA 0-1

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma (1'st Reina); Calabria (1'st Conti), Musacchio (19'st Gabbia), Romagnoli, Rodriguez (19'st Strinić); Borini (42'st Brescianini), Biglia, Calhanoglu (19'st Krunić); Suso; Castillejo, Piątek (42'st Maldini). A disp.: A. Donnarumma; Gabbia, Strinic; Bonaventura, Mionić; Capanni, Capone. All.: Giampaolo.

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Tavares, Dias, Ferro (28'st Jardel), Grimaldo (28'st Ebuehi); Pizzi (30'st Chiquinho), Fejsa (28'st Florentino), Pires (28'st Samaris), Rafa (27'st Caio); Taarabt (41'st Jota), Seferovic (42'st Zivkovic). A disp.: Svilar, Zlobin; Almeida, Conti, Ferreira; Chiquinho, Dantas; Cervi. All.: Lage.

Arbitro: Sorin Stoica.

Gol: 25'st Taarabt (B).

Ammoniti: 38' Pizzi (B), 38' Musacchio (M), 20'st Fejsa (B).

