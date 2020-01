Il Milan soffre ma batte 1-0 il Brescia: rossoneri sesti in classifica

Il Milan di Stefano Pioli soffre in casa del Brescia di Eugenio Corini ma alla fine passa per 1-0 grazie ad un altro gol pesante di Ante Rebic. I rossoneri hanno colpito gli avversari a meno di venti minuti dalla fine e devono ringraziare Donnarumma autore di alcuni grandi interventi sui tentativi degli attaccanti del Brescia con Torregrossa e Ayé letteralmente scatenati. Il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio con Corini che ha poco da rimproverare ai suoi ragazzi che hanno disputato davvero una grande partita a cospetto di una squadra più forte sia dal punto di vista fisico che tecnico. Con questo successo il Milan sale momentaneamente al sesto posto in solitaria a quota 31 punti a meno sette dalla Champions League. Il Brescia, invece, resta fermo a quota 15 punti e sempre nelle parti basse della classifica.

La cronaca

Kessie si procura una buona chance per segnare al 1' e Tonali salva tutto sul tiro di Kessie. Il Brescia sale di intensità e si fa minaccioso dalle parti di Donnarumma che al 10' respinge bene un cross al veleno di Sabelli. Bennacer al 17' fa venire i brividi a Joronen. Il numero uno del Brescia vola all'incrocio dei pali a deviare un tentativo di testa, rimpallato da un difensore, di Ibrahimovic e al 33' i padroni di casa sfiorano il gol con Torregrossa che sbuca dal nulla sul cross di Sabelli e per poco non la mette in rete. Donnarumma compie il miracolo al 35' sul colpo di testa ravvicinato di Ayè e al 40' Ibrahimovic si divora un gol incredibile per uno come lui: cross di Theo Hernandez e lo svedese tutto solo da un metro e mezzo dalla porta la mette incrediiblmente a lato.

Nella ripresa Torregrossa sfiora il gol al 51' con una bella conclusione volante che sibila alla destra del palo di Donnarumma. Il numero uno del Milan salva tutto al 55' sul tiro ravvicinato di Bisoli ben innescato da Tonali. Torregrossa scatenato chiama alla grande parata Donnarumma al 60' che va a togliere la palla dall'incrocio dei pali. Calhanoglu al 65' sfiora il gol con un bel tiro di destro e al 71' Rebic sblocca a sorpresa la partita ribadendo in rete una corta respinta di Chancellor. Al 75' Donnurumma dice di no al tiro del neo entrato Ndoj. Castillejo segna all'83' ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco di Ibrahimovic. Minuto 86' grande galoppata di Theo Hernandez che va al tiro di sinistro e colpisce la traversa.

Il tabellino

Brescia: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena 71' Ndoj); Romulo; Torregrossa, Ayé (78' Donnarumma)

Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu (77' Krunic); Ibrahimovic, Leao (59' Rebic)

Reti: 71' Rebic (M)

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?