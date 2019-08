Il Milan sogna Modric: il croato strizza l'occhio ai rossoneri

Il Milan continua a lavorare duramente sotto gli ordini di Marco Giampaolo per preparare al meglio la prossima stagione che dovrà essere quella del rilancio per il club rossonero. Il mercato finora ha portato in dote diversi giocatori funzionali al progetto ma non è finita qui. Theo Hernandez, Ismael Bennacer, Rade Krunic, Duarte e Rafael Leao sono solo alcuni dei colpi messi a segno da Maldini, Massara e Boban che stanno cercando in tutto e per tutto di accontentare il loro allenatore regalandogli anche Angel Correa dell'Atletico Madrid e magari Dennis Praet della Sampdoria e pupillo del tecnico rossonero. Qualche settimana fa si era parlato di una chiacchierata tra Zvonimir Boban e il pallone d'Oro Luka Modric per capire la volontà del croato di vestirsi di rossonero.

Quella che poteva sembrare un semplice rumors di mercato, però, sta diventando qualcosa di più serio con l'ex Tottenham che dopo aver messo il like alla pagina social del club di via Aldo Rossi, proprio nella giornata di ieri ha messo il like ad un post del club sulla conquista della Supercoppa Italiana il 6 agosto del 2011 ai danni dell'Inter. Il Real Madrid, nella figura di Florentino Perez, ha un buon rapporto con il Milan e anche l'affare Theo Hernandez lo testimonia. I blancos per cedere il croato non faranno sconti e serviranno 20-25 milioni di euro per il cartellino più un ingaggio elevato per le casse del Milan. Secondo quanto riporta Sportmediaset, il Milan potrebbe arrivare ad offrirgli un ricco triennale da 7 milioni di euro più bonus, un valore fuori dai nuovi parametri del club ma utile per portarsi a casa un fuoriclasse di livello mondiale.

