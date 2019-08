Milan, sogno Modric: il croato fuori dai convocati del Real Madrid

Una suggestione che sta diventando sempre più forte, il Milan continua a sognare Luka Modric.

L'asse Milano-Madrid si fa sempre più rovente, il centrocampista croato non è stato convocato dal Real Madrid per l’amichevole di oggi con il Salisburgo, insieme agli esuberi Bale e James Rodriguez. Ufficialmente il club spagnolo ha motivato l’assenza con un affaticamento muscolare ma secondo As il Pallone d'Oro non ha nessun problema fisico, e l'esclusione sarebbe legata a motivi di mercato. Quest'assenza misteriosa insieme agli indizi social lasciati da Modric fanno sognare tutti i tifosi rossoneri: è di martedì un nuovo like su Instagram del giocatore, che dopo quello sull’esordio in campionato contro l’Udinese, ha messo 'Mi Piace' anche nel post relativo alla vittoria in Supercoppa Italiana del 6 agosto 2011 contro l’Inter a Pechino.

Da tempo la società di via Aldo Rossi pensa ad un possibile approdo del vicecampione del mondo in rossonero e l'approdo in dirigenza di Zvonimir Boban, amico e connazionale di Luka, ha rafforzato ulteriormente questa tentazione. Il Milan sarebbe disposto ad offrire 7 milioni e mezzo di euro l'anno in modo da spalmare la cifra che Modric percepirebbe nei restanti due anni di contratto con i Blancos. Florentino Perez non intende tuttavia regalare il suo gioiello e partito da una richiesta da 25 potrebbe accontentarsi di 20 milioni circa, considerando gli ottimi rapporti tra i due club e la recente conclusione dell'affare Theo Hernandez. L'intenzione di rivoluzionare la rosa e il prossimo arrivo di Van de Beek dall'Ajax, sempre più vicino ad accasarsi a Madrid potrebbe velocizzare l'operazione e regalare a Marco Giampaolo una pedina preziosissima per il suo centrocampo.

