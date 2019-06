Milan, sorpasso all'Inter per Barella: offerti Cutrone e 20 milioni di euro

Il Milan tenta lo sgarbo di mercato all'Inter con i rossoneri che sembrano essere passati in vantaggio nella corsa al promettente centrocampista del Cagliari Nicolò Barella. Il classe '97 sta giocando e bene con la nazionale italiana e contro la Grecia ha trovato il suo secondo gol in nazionale. Il club nerazzurro lo corteggia da più di un anno e l'arrivo di Antonio Conte sembrava aver accelerato la trattativa con i sardi che lo continunano a valutare non meno di 45-50 milioni di euro e con l'Inter che vorrebbe abbassare il tutto, cash più contropartite, a non più di 35 milioni di euro.

Secondo quanto riporta Sportmediaset, però, il Milan è pronto ad accontentare le richieste del Cagliari offrendo il cartellino di Patrick Cutrone, valutato 30 milioni dai rossoneri, più altri 20 milioni di euro cash. Questi soldi il club di via Aldo Rossi potrebbe recuperarli dalla cessione all'Atletico Madrid di Suso con i colchoneros che vogliono investire 30 milioni di euro per l'ex Genoa e Liverpool. Ora la palla passa al Presidente Giulini e allo stesso giocatore anche se l'affare lo condurrà in porto chi soddisferà prima e interamente le richieste del club sardo che non è intenzionato a far sconti per il proprio gioiello.