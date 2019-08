Il Milan stende il Brescia di misura: 1-0 con Calhanoglu

Il Milan di Marco Giampaolo riesce ad ottenere una vittoria fondamentale, seppur di misura, contro il Brescia di Eugenio Corini, orfano di Balotelli squalificato. Il gol della vittoria porta la firma di Calhanoglu che ha portato in dote tre punti importantissimi per i rossoneri, sconfitti all'esordio per 1-0 dall'Udinese di Igor Tudor. I rossoneri, ancora convalescenti e in cerca di un'identità precisa, hanno vinto con merito legittimando il risultato soprattutto nel finale con un palo colpito da Paquetà e con un gol divorato da Piatek. Da segnalare lo striscione in onore di Mihajlovic: "Con la grinta di chi ne ha affrontate tante, vinci la battaglia più importante: forza Sinisa”.

Il Milan parte forte fin da subito che al 12' passa in vantaggio grazie a Calhanoglu che di testa batte Joronen eludendo la marcatura di Sabelli, distratto nella circostanza. André Silva prova il pallonetto al 21' ma non trova la porta di Joronen mentre al 36' tocca a Donnarumma compiere un grande intervento sul tiro al veleno, e deviato, di Sabelli. Nella ripresa il Milan continua ad aggredire e al 50' Castillejo non ci arriva di poco sull'assist di Rodriguez. Al 72' è il Brescia a rendersi pericoloso con Tonali che calcia potente un calcio di punizione che termina sull'esterno della rete. Piatek si divora il 2-0 all'85' calciando in bocca a Joronen mentre all'87' Kessiè non inquadra la porta da ottima posizione. Paquetà centra il palo all'89' e al 90' ferma Joronen.

Il tabellino

Milan: Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Bennacer, Çalhanoğlu (65' Paquetà); Suso, Castillejo (80' Borini); André Silva (61' Piatek)

Brescia: Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella (14' Mateju); Bisoli, Tonali, Dessena; Špalek (75' Tremolada); Torregrossa (46' Aye), Donnarumma

Reti: 12' Calhanoglu (M)

