Milan, Striscia La Notizia consegna il Tapiro d'Oro a Maldini

Il Milan di Marco Giampaolo ha perso quattro partite su sei in questo avvio choc di stagione per i colori rossoneri. Il Diavolo ha perso per 1-0 contro l'Udinese alla prima giornata, ha poi trovato due vittorie risicate contro Brescia e Verona, entrambe per 1-0, con gol di Calhanoglu e Piatek su rigore, ed ha poi perso tre gare consecutive contro l'Inter di Antonio Conte, il Torino di Walter Mazzarri e la Fiorentina dell'ex dal dente avvelenato Vincenzo Montella .

L'ex tecnico della Sampdoria, nella conferenza stampa di ieri dopo la sconfitta contro la Fiorentina, ha dichiarato seccamente di non aver mai pensato alle dimissioni e anzi ha rilanciato: "La differenza la fa la capacità di essere squadra altrimenti si diventa disorganizzati e si annega nelle difficoltà. Dimissioni? Non ci ho mai pensato. Con la dirigenza non ho parlato, ma vado avanti convinto delle mie idee. Sembrava che ci fossimo ritrovati a San Siro per giocare insieme per la prima volta senza esserci mai prima allenati insieme. Mi assumo ogni colpa".

Il capitano Alessio Romagnoli si è schierato dalla parte del tecnico mettendo la squadra davanti alle proprie responsabilità mentre la dirigenza del Milan, nella figura della bandiera storica Paolo Maldini, ha ribadito la totale fiducia in Giampaolo scelto in estate al posto di Gennaro Gattuso per puntare con decisione, e attraverso il gioco, alla conquista di un piazzamento in Champions League che ad oggi sembra un miraggio.

Il Milan è in evidente difficoltà e non partiva così male in campionato da 80 anni: bisogna tornare al 1938 per trovare il club rossonero così in basso in classifica dopo sei giornate di campionato. I tanti tifosi del Milan in Italia e nel mondo stanno soffrendo per la situazione di uno dei club più gloriosi della storia del calcio e come se non bastasse ci ha pensato Striscia La Notizia a girare il coltello nella piaga con la consegna del Tapiro d'Oro a Paolo Maldini che ha accettato di buon grado il "regalo" consegnato da Valerio Staffelli: "Son tanti anni che non siamo al livello di una volta. È una sofferenza per chi ama questa squadra". La consegna integrale del Tapiro a Maldini andrà in onda questa sera dalle ore 20:35 su Canale 5.

