Milan, prima del tecnico il nuovo direttore sportivo: prende quota Boban

Il Milan non ha ancora scelto il prossimo allenatore, anche se tutto porta a pensare che sarà Marco Giampaolo. Si attende solo che il tecnico nato a Bellinzona incontri il Presidente Ferrero per sancire la separazione dopo tre anni proficui. Il Viperetta ha punto i rossoneri circa questa eventualità ai microfoni di Sky: "Ora siamo in vacanza e a breve ci incontreremo per parlare del futuro. Se il. Milan lo vuole mi chiami, come farei io d'altronde". Entro fine settimana ci dovrebbe essere l'annuncio ufficiale di Paolo Maldini nuovo direttore tecnico e a stretto giro di vite dovrà essere anche nominato un nuovo direttore sportivo che andrà ad affiancare la bandiera storica di uno dei club più vincenti e gloriosi della storia del calcio.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ecco spuntare i nomi di due ex calciatori del Milan: Manuel Rui Costa che ricopre già questo ruolo al Benfica, ma soprattutto il vicesegretario generale della Fifa Zvonimir Boban. I rossoneri hanno fatto anche un tentativo per Igli Tare che invece resterà alla Lazio. Il croato pare essere il preferito per andare a ricoprire un ruolo di alto profilo all'interno del Milan grazie ala sua esperienza maturata in questo periodo alla Fifa. Boban, quindi, darebbe una grossa mano a livello operativo anche all'amministratore delegato Ivan Gazidis e non solo a Paolo Maldini per quanto concerne la parte sportiva. Il nuovo Milan inizia a prendere forma e con ogni probabilità lo farà ancora con un ex rossonero che ha scritto pagine importanti della storia del club di via Aldo Rossi.