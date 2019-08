Milan, ufficiale l'arrivo di Rafael Leao: quinquennale per il portoghese

Il Milan ha acquistato un nuovo attaccante che numericamente prenderà il posto di Patrick Cutrone: si tratta di Rafael Leao che nelle scorse settimane era finito anche nel mirino dell'Inter. Il portoghese classe '99 del Lille è costato 30 milioni di euro più il cartellino di un altro giocatore Tiago Djalò, la cui valutazione si aggira attorno ai 5 milioni di euro. Il club francese, però, si è assicurato una percentuale del 20% sulla futura rivendita con l'ex Sporting Lisbona che ha sottoscritto con il Diavolo un contratto di cinque anni a 3,5 milioni di euro a stagione.

Il club di via Aldo Rossi ha reso ufficiale il suo trasferimento attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter e sul sito: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal LOSC Lille il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafael Alexandre da Conceiҫão Leão. L'attaccante portoghese approda al Club rossonero a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto quinquennale". Il ragazzo è considerato un grande talento in patria e approd al Milan dove dovrà dare un apporto sia in termini di gol che di lavoro per la squadra. Non solo Rafael Leao, però, perché i rossoneri stanno per chiudere anche il difensore classe '96 Leo Duarte brasiliano in arrivo dal Flamengo.

Official Statement: Rafael Leão https://t.co/4mJ10QES6C



Comunicato Ufficiale: Rafael Leão https://t.co/cRBwOeel8F pic.twitter.com/uREr8CS3QD

— AC Milan (@acmilan) August 1, 2019

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?